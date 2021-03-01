ФХР проведёт проверку по инциденту с травмой юного хоккеиста, впавшего в кому

Федерация хоккея России изучит обстоятельства ситуации, которая стала причиной серьёзной травмы хоккеиста детской команды «Пингвины» в матче Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения.
«Специалистами федерации будет проведён разбор эпизода со столкновением с использованием всех доступных видеоматериалов и показаний очевидцев.
Травмированному игроку была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящий момент у ребенка диагностирован компрессионный перелом позвоночника, он находится на стационарном лечении. Федерация хоккея России желает юному хоккеисту скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении ФХР.
27 февраля «Пингвины» встречались с командой «Львы ЦХМ» и проиграли соперникам со счётом 1:21. В первом периоде юного спортсмена толкнул хоккеист из другой команды, в результате чего мальчик упал и сильно ударился головой о борт. Подросток впал в кому, которая продлилась почти сутки.
- 1 марта 2021
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