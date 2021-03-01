Хартли — о серии с «Автомобилистом»: канадская дуэль тренеров — это интересно

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в преддверии старта первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Автомобилистом» рассказал о готовности команды.
«Сегодня у нас отлично прошёл день, мы здорово потренировались. Вообще, мы весь год работали, чтобы прийти вот к этой стадии плей-офф. 16 команд будут бороться за одну цель, все будут показывать по максимуму свои возможности. При этом будет много переменных, которые будут влиять на исход матчей и серий. На что-то мы можем повлиять, что-то от нас не зависит.
Канадская дуэль тренеров — это интересно, в первую очередь, для зрителей и журналистов. Как и два года назад у меня в соперниках тренер Билл (плей-офф-2019 «Авангард» начинал с «Ак Барсом», которым руководил Зинэтула Билялетдинов. — Прим. «Чемпионата»), только на этот раз канадец. Вообще, в нашем мире много ненужного расизма, поэтому я на национальности не обращаю внимание. Неважно, кто тренирует, главное — кто играет на льду, а «Автомобилист» очень сильный соперник.
Все хорошие и плохие моменты из регулярки сейчас не идут в зачёт, на них никто не обращает внимание. Есть много примеров, когда спортсмены здорово показывали себя в гладком чемпионате, но в плей-офф не могли ничего не сделать, и наоборот. Может случиться разное: сейвы вратаря, травмы, удача», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 1 марта 2021
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