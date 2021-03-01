Матчи плей-офф КХЛ в Минске смогут посещать до 12 тыс. зрителей

В столице Беларуси практически полностью сняли ограничения по заполняемости арены. Местная «Минск-Арена» будет заполняться на 80% во время матчей «Динамо» в плей-офф КХЛ, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Таким образом, на играх серии первого раунда Кубка Гагарина между «Динамо» и СКА может присутствовать до 12 тыс. зрителей. Во время регулярного чемпионата болельщиками заполнялась лишь половина нижней чаши арены (около 30% от общей вместимости).

По итогам регулярки белорусский клуб расположился на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции, заняв четвёртое место в дивизионе Тарасова. Расписание матчей серии со СКА: 2 марта, 4 марта, 6 марта, 8 марта и, если потребуется, 10 марта, 12 марта, 14 марта.