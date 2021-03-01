Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Матчи плей-офф КХЛ в Минске смогут посещать до 12 тыс. зрителей

Матчи плей-офф КХЛ в Минске смогут посещать до 12 тыс. зрителей
Хоккей / КХЛ 0

В столице Беларуси практически полностью сняли ограничения по заполняемости арены. Местная «Минск-Арена» будет заполняться на 80% во время матчей «Динамо» в плей-офф КХЛ, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Таким образом, на играх серии первого раунда Кубка Гагарина между «Динамо» и СКА может присутствовать до 12 тыс. зрителей. Во время регулярного чемпионата болельщиками заполнялась лишь половина нижней чаши арены (около 30% от общей вместимости).

По итогам регулярки белорусский клуб расположился на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции, заняв четвёртое место в дивизионе Тарасова. Расписание матчей серии со СКА: 2 марта, 4 марта, 6 марта, 8 марта и, если потребуется, 10 марта, 12 марта, 14 марта.

Дадут ли явные аутсайдеры бой грандам КХЛ? Разбор пар плей-офф на Западе
Сергей Гимаев-младший оценил шансы Знарка с ЦСКА, назвал главные козыри СКА и отметил системность Крикунова со Скабелкой.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021