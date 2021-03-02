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Ilta-Sanomat: благодаря Капризову о «Миннесоте» заговорили по всему миру

Ilta-Sanomat: благодаря Капризову о «Миннесоте» заговорили по всему миру
Хоккей / НХЛ 0
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Финское издание Ilta-Sanomat поделилось мнением о выступлении в НХЛ 23-летнего российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Одной из самых больших сенсаций на старте сезона НХЛ стал российский нападающий Кирилл Капризов. Вопреки всем ожиданиям, молодой форвард вывел «Миннесоту» на второе место в Западном дивизионе НХЛ. К тому же, он явно ведёт в борьбе за приз лучшему новичку сезона – «Колдер Трофи».

Российская звезда появилась на североамериканской хоккейной карте буквально из ниоткуда. «Миннесота» задрафтовала Капризова ещё в 2015 году, но потребовалось целых 5 лет и 3 разных генеральных менеджера, чтобы заманить форварда в НХЛ. За это время форвард успел провести 4 прекрасных сезона в КХЛ. В Северной Америке демонстрация его навыков ограничивалась весенними турнирами национальных сборных. Теперь его имя известно всем», — гласит заметка финского издания о Капризове.

«Кирилл сделал игры «Уайлд» интересными, о них заговорили во всём мире. Иногда, его выступления – это то, что вы не можете себе даже представить. «Миннесота» уже долгое время являлась синонимом скучного хоккея. Однако сейчас появились люди, которые включают матчи «Уайлд» только из-за Капризова», — отметил журналист НХЛ Дмитрий Филипович.

В текущем сезоне Капризов принял участие в 18 встречах за «Уайлд», в которых отметился 17 (6+11) очками при показателе полезности «+9».

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