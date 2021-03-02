Трочек показал четвёртый результат в истории «Каролины» по голам за 20 матчей в регулярке
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде в овертайме победил «Флориду Пантерз» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Песке, Винсент Трочек и Мартин Нечас. Для Трочека заброшенная шайба стала 11-й в 20 матчах нынешнего сезона, что является четвёртым результатом за всю историю «Каролины» по голам на аналогичном отрезке регулярного чемпионата.
В сезоне-2005/2006 клубный рекорд установил американский нападающий Эрик Стаал, забросивший 14 шайб в 20 матчах. Второе место занимает Джефф О'Нилл, в сезоне-2001/2002 забивший 13 голов. На третьем месте снова находится Стаал, дважды забрасывавший по 12 шайб (сезоны-2007/2008 и 2012/2013).
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