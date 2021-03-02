Генменеджер «Сент-Луиса» – о травмах: Тарасенко – первый на возвращение. С большим отрывом

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

«Мы обновим информацию, когда они приступят к тренировкам. Возможно всё не так серьезно, как кажется. Мне не хочется вдаваться в детали, чтобы защитить игроков, когда они вернутся. Мы пока не знаем, сколько времени им потребуется на восстановление: неделя, две или больше.

Мы рассчитывали, что к этому времени Бозак уже вернётся. Не получилось. Не могу гарантировать, что он будет тренироваться с нами во время этого выезда. Но я не говорю, что он не будет этого делать. Я даже не могу сказать, будет ли он кататься через две недели. В случае с Парейко операция – крайняя мера. Мы хотим ее избежать. У Шварца не совсем обычная травма, мы хотим как следует во всем разобраться. Возможно, ему просто нужно время, но он был здоров перед встречей с «Аризоной». Травму он получил во время матча, в одном эпизоде.

Травмы остальных ребят более понятны в том плане, что после обследования можно сказать: «Тут такая травма, и на восстановление уйдет столько времени». С другими ситуация немного иная, поэтому мы не можем определиться со сроками. Понятно, что Гуннарссон завершил сезон, а Тарасенко – первый в списке на возвращение. С большим отрывом», – цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ в русской версии.