Генменеджер «Сент-Луиса» – о травмах: Тарасенко – первый на возвращение. С большим отрывом

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.
«Мы обновим информацию, когда они приступят к тренировкам. Возможно всё не так серьезно, как кажется. Мне не хочется вдаваться в детали, чтобы защитить игроков, когда они вернутся. Мы пока не знаем, сколько времени им потребуется на восстановление: неделя, две или больше.
Мы рассчитывали, что к этому времени Бозак уже вернётся. Не получилось. Не могу гарантировать, что он будет тренироваться с нами во время этого выезда. Но я не говорю, что он не будет этого делать. Я даже не могу сказать, будет ли он кататься через две недели. В случае с Парейко операция – крайняя мера. Мы хотим ее избежать. У Шварца не совсем обычная травма, мы хотим как следует во всем разобраться. Возможно, ему просто нужно время, но он был здоров перед встречей с «Аризоной». Травму он получил во время матча, в одном эпизоде.
Травмы остальных ребят более понятны в том плане, что после обследования можно сказать: «Тут такая травма, и на восстановление уйдет столько времени». С другими ситуация немного иная, поэтому мы не можем определиться со сроками. Понятно, что Гуннарссон завершил сезон, а Тарасенко – первый в списке на возвращение. С большим отрывом», – цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ в русской версии.
- 2 марта 2021
-
08:31
-
08:15
-
08:05
-
07:59
-
07:32
-
06:55
-
06:32
-
06:32
-
05:52
-
05:42
-
04:46
-
04:35
-
04:23
-
01:53
- 1 марта 2021
-
23:41
-
23:31
-
22:56
-
22:42
-
22:04
-
21:47
-
21:17
-
20:58
-
20:38
-
19:59
-
19:38
-
19:13
-
18:35
-
18:25
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:46
-
17:28
-
16:48
-
16:35