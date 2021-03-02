Голкипер минского «Динамо» Фурх: надо побриться до первого матча плей-офф КХЛ

Голкипер минского «Динамо» Доминик Фурх рассказал о предстоящих матчах плей-офф с питерским СКА. Первая встреча состоится 2 марта.
«Плей-офф – это то, к чему стремились в течение этого долгого и непростого сезона. Мы с нетерпением ждём начала этих матчей, для всех это особенный момент. Конечно, впереди сложная серия с питерским СКА. Всё знают, какой это сильный соперник. Настраиваемся показать свою игру, в плей-офф все может случиться.
Кто будет за меня болеть в Чехии? Моя жена, два сына, родители, друзья. Они смотрят каждый наш матч. Для меня очень важно, что есть такая поддержка. Буду ли я бриться во время плей-офф? Ха-ха. Хороший вопрос. Пожалуй, не буду бриться. Так что надо это сделать сейчас, до начала первого матча», — цитирует Фурха официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
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