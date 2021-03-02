Клинкхаммер: бюджет «Динамо» не сравнится со СКА, но на площадке мы отдадим все силы

Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер рассказал о предстоящих матчах плей-офф с питерским СКА. Первая встреча состоится 2 марта.
«Это топ-клуб, который из года в год борется за Кубок Гагарина. Все понимают, какой у них бюджет, мы не сравнимся в этом плане. Но на площадке мы будем отдавать все силы, играть дисциплинированно в каждой смене. Это большой вызов. Мы сейчас, как андердоги. Если покажем максимум, действуя по своей системе, то можем добиться успеха.
В команде хорошая обстановка, все ладят друг с другом. У нас получилась хорошая „химия“: легионеры, опытные белорусские игроки, молодёжь. Все готовы учиться, развиваться, побеждать. Плей-офф — это новый уровень. Думаю, ребята понимают это, по-хорошему взволнованы и хотят показать свои лучшие качества. Тем более матчи будут проходить в классной атмосфере, хотим порадовать наших болельщиков хорошей игрой», — цитирует Клинкхаммера официальный сайт белорусского клуба.
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