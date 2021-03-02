Жафяров: готовы, что в плей-офф соперник не даст нашей тройке много свободы

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров в преддверии старта первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Ак Барсом» рассказал о готовности команды.

«Нам предстоят тяжёлые игры с «Ак Барсом», будем стараться как можно меньше давать сопернику играть в их хоккей. Физически готовы к большому количеству овертаймов. Против нашей тройки с Миле и Чеховичем весь регулярный сезон играли жёстко, поэтому мы готовы, что и в плей-офф соперник не даст нам много свободы.

Главное отличие игр на вылет от регулярного сезона? В регулярке есть время что-то скорректировать в своей игре, а в плей-офф всё идёт до ошибки», – приводит слова Жафярова Sports.ru.

Первый матч серии «Ак Барс» — «Торпедо» состоится завтра, 3 марта, в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.