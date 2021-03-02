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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби включён в протокол COVID-19

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби включён в протокол COVID-19
Хоккей / НХЛ 0
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Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» внёс в список игроков, отсутствующих по протоколу COVID-19, 33-летнего канадского капитана команды Сидни Кросби. Об этом сообщил главный тренер клуба Майк Салливан.

«Сид не примет участия в следующем матче. Он будет включён в протокол COVID-19. Сегодня утром у нас не было утренней тренировки из-за протокола», — приводит слова Салливана пресс-служба клуба в «Твиттере».

Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 11 результативных передач при показателе полезности «+1».

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