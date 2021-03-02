Крикунов: в третьем периоде «Динамо» начало сохранять счёт. Сказывалось напряжение

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат первого матча серии с «Северсталью» (1:0, 1-0 — в серии).

«Больших итогов сегодня нет. Моментов хватало, чтобы забить больше, но забросили всего одну шайбу. В третьем периоде начали сохранять счёт, в результате хватанули удалений. Молодцы, что выстояли и победили. Сказывалось напряжение первого матча, ещё и счёт такой был – всего 1:0. Никто не хотел пропускать, поэтому и перестраховывались, прижимались к своим воротам, чего не было в первых двух периодах.

Удаление Ефремова? Заступаться за партнёров надо, но не нужно получать четыре минуты. Удаляйся вместе с соперником и всё будет нормально», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.