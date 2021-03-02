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Разин: третий период доказал, что «Северсталь» ещё может зацепиться за серию с «Динамо»

Разин: третий период доказал, что «Северсталь» ещё может зацепиться за серию с «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат первого матча серии с московским «Динамо» (0:1, 0-1 — в серии).

«Если говорить в процентном соотношении, то для 80% команды сегодня был дебютный матч в плей-офф. Скажем так, первая игра получилась, как говорят блин комом. Особенно в первом периоде нас потряхивало. Хорошо, что первый период отыграли 0:0. Второй отрезок был ровным, в третьем периоде владели преимуществом. Жалко, что не забили.

Результат достойный, но всё равно отрицательный. Играя против таких хоккеистов, как Шипачёв и Яшкин, можно сказать, что достойно отыграли. Нам нужно поверить, что мы можем. Я считаю, что третий период доказал, что «Северсталь» ещё может зацепиться в этой серии», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» вышло вперёд в серии с «Северсталью», одержав сухую победу в первой встрече
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