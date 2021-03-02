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Вудкрофт: «Динамо» Мн ничто не выбило из колеи. Знали, против кого будем играть в серии

Вудкрофт: «Динамо» Мн ничто не выбило из колеи. Знали, против кого будем играть в серии
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат первого матча серии со СКА (2:4, 0-1 — в серии).

«Провели великолепный первый период, несмотря на все заминки, во втором СКА поддавил, в третьем мы проделали отличную работу. К сожалению, этого не хватило, чтобы сравнять счет, но мне понравился бойцовский дух команды, что мы не сдавались, делали много правильных вещей. Сейчас надо отдохнуть, восстановиться, проанализировать игру и понять, чем мы ответим во втором матче. Мне понравилась наша игра сегодня, надо подчистить некоторые моменты, и всё будет нормально.

Знали, против кого будем играть в этой серии, и в первом периоде наши ожидания совпали с реальностью, так что нас ничто не выбило из колеи. Мы знаем, что нужно делать в меньшинстве, сегодня наше меньшинство было превосходно, удержало нас в игре», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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