Каски: возможно, у Толчинского была особая мотивации против «Автомобилиста»
Защитник «Авангарда» Оливер Каски прокомментировал результат первого матча серии с «Автомобилистом» (3:0, 1-0 — в серии).
«Очень плотная борьба была, хороший матч плей-офф. Бобков здорово себя показал, помог нам. Мы здорово выглядели в третьем периоде и одержали заслуженную победу.
По ходу серии всегда становится всё сложнее и сложнее, ведь противник тебя изучает. Но приходится находить что-то новое, какие-то фишки и трюки, чтобы всё-таки поражать чужие ворота.
Возможно, у Толчинского была какая-то дополнительная мотивация в игре против команды Билла Питерса, который не разглядел его в своё время в «Каролине». Вы могли это наблюдать сегодня, но я не знал об этом факте ранее», — передаёт слова Каски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» всухую обыграл «Автомобилист» в первом матче серии, забросив три шайбы
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