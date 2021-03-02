Каски: возможно, у Толчинского была особая мотивации против «Автомобилиста»

Защитник «Авангарда» Оливер Каски прокомментировал результат первого матча серии с «Автомобилистом» (3:0, 1-0 — в серии).

«Очень плотная борьба была, хороший матч плей-офф. Бобков здорово себя показал, помог нам. Мы здорово выглядели в третьем периоде и одержали заслуженную победу.

По ходу серии всегда становится всё сложнее и сложнее, ведь противник тебя изучает. Но приходится находить что-то новое, какие-то фишки и трюки, чтобы всё-таки поражать чужие ворота.

Возможно, у Толчинского была какая-то дополнительная мотивация в игре против команды Билла Питерса, который не разглядел его в своё время в «Каролине». Вы могли это наблюдать сегодня, но я не знал об этом факте ранее», — передаёт слова Каски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.