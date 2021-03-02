Демков: после пропущенного гола «Динамо» Мн немного поникло, со СКА так играть нельзя

Нападающий минского «Динамо» Артём Демков прокомментировал результат первого матча серии со СКА (2:4, 0-1 — в серии).

«Была хорошая плотная игра плей-офф, плотная средняя зона, много атак с обеих сторон. Всё упиралось в реализацию, с такой командой как СКА надо внимательно играть, особенно в обороне, держать стопроцентную концентрацию.

Не сказал бы, что первый период хорошо сложился, и мы расслабились. Второй период начали нормально, но после пропущенного гола немного поникли, прижались к своим воротам и «Ах, всё!» — опустили голову. Со СКА так играть нельзя, пропустили еще два гола. Хорошо, что не отпустили СКА далеко, нагнетали, в третьем периоде забили гол. Счёт стал скользким, но получилось, что проиграли. Ничего страшного.

Последняя игра регулярки со СКА дала дополнительную пищу для размышлений, что нужно улучшать, что исправлять. Разбирали игру, плюс лёд почувствовали, у нас было пару дней здесь, чтобы покататься на льду», — передаёт слова Демкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.