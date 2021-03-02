Артём Волков: можно сказать, что у «Динамо» получилось отскочить. Саня Ерёменко подтащил

Защитник московского «Динамо» Артём Волков прокомментировал результат первого матча серии с «Северсталью» (1:0, 1-0 — в серии).

«Было, наверное, слишком много эмоций сегодня — первая игра плей-офф. Поэтому было много сумбура. Но в нужный момент и Саня Еремёнко подтащил, и хорошо получилось забить во втором периоде. Впереди еще как минимум три победы.

У меня был сегодня не лучший день? Да. Повторюсь, сегодня было много эмоций, много ошибок. Хорошо, что так получилось — отскочить, можно сказать. В третьем периоде «Северсталь» начала душить. Было много забросов, побежали. Задача была строго сыграть в своей зоне, поэтому, возможно, и прижались к воротам», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.