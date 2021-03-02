Усов: были не готовы к ударному второму периоду СКА, потом вернулись в игру, но поздно

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов прокомментировал результат первого матча серии со СКА (2:4, 0-1 — в серии).

«Хорошо начали, выполняли установку и забили первыми. Оказались неготовыми к ударному второму периоду от СКА. Потом пытались вернуться в игру, но было поздно.

Мы выполняли задание тренера. Забили два гола на контратаках — просто выводили шайбу из зоны, убегали и удачно реализовывали.

В плей-офф пошла совсем другая игра. Нужно на каждый новый матч выходить с нуля, заряженным», — передаёт слова Усова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Одним из главных героев встречи стал форвард СКА Андрей Кузьменко, который оформил дубль. Шайбы у «армейцев» также забросили Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен. Два очка в активе Ивана Морозова (0+2). Голкипер хозяев Александр Самонов отразил 23 броска. У «Динамо» отличились Павел Варфоломеев и Кирилл Воронин.