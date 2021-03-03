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Зуб забросил вторую шайбу в НХЛ за «Оттаву»

Зуб забросил вторую шайбу в НХЛ за «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз». Завершился 2-й период, «Монреаль» ведёт в счёте – 2:1.

Под конец 2-го периода 25-летний российский защитник «Оттавы» Артём Зуб в результате точного броска из зоны одного из кругов вбрасываний, забросил свою вторую шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. Ему ассистировали Дрейк Батерсон и Майк Райлли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ Зуб проводит 16-ю встречу, на его счету 2 гола и 4 результативные передачи при показателе полезности «+3» и 8 минутах штрафа. Ему удалось прервать 3-матчевую безрезультативную серию.

Зуб отметился голевой передачей во втором кряду матче за «Оттаву», набрав 5-е очко в НХЛ
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