Зуб отметился голевой передачей во втором кряду матче за «Оттаву», набрав 5-е очко в НХЛ

В эти минуты Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 2:0.

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Оттавы» уже на 2-й минуте встречи. В результате красивой комбинации с участием 25-летнего российского защитника «Сенаторз» Артёма Зуба, который начал атаку своей команды из своей зоны, заброшенной шайбой отметился форвард Дрейк Батерсон. Для уроженца Хабаровска это уже вторая игра кряду, в которой он записывает на свой счёт голевую передачу.

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Всего на счету Зуба в 11 встречах дебютного сезона в НХЛ стало теперь 5 (1+4) очков при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафного времени.