Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зуб отметился голевой передачей во втором кряду матче за «Оттаву», набрав 5-е очко в НХЛ

Зуб отметился голевой передачей во втором кряду матче за «Оттаву», набрав 5-е очко в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В эти минуты Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 2:0.

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Оттавы» уже на 2-й минуте встречи. В результате красивой комбинации с участием 25-летнего российского защитника «Сенаторз» Артёма Зуба, который начал атаку своей команды из своей зоны, заброшенной шайбой отметился форвард Дрейк Батерсон. Для уроженца Хабаровска это уже вторая игра кряду, в которой он записывает на свой счёт голевую передачу.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Всего на счету Зуба в 11 встречах дебютного сезона в НХЛ стало теперь 5 (1+4) очков при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафного времени.

Зуб заработал 4-е очко за «Оттаву» в НХЛ, отдав голевую передачу в игре с «Монреалем»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021