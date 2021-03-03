Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шайба Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче с «Монреалем»

Шайба Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче с «Монреалем»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» встречался с «Оттава Сенаторз». Матч состоялся в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Брендан Галлахер, Джефф Питри и Тайлер Тоффоли. Единственную шайбу за «Оттаву» забросил Артём Зуб. Защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился результативными действиями. Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов и Евгений Дадонов, а также защитник Никита Зайцев очков не набрали.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Галлахер (Перри, Питри) – 29:26' (5x4)   2:0 Питри (Татар, Котканиеми) – 31:30' (5x4)   2:1 Зуб (Батерсон, Райлли) – 38:29' (5x5)   3:1 Тоффоли (Судзуки, Питри) – 59:39' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021