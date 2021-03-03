Шайба Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче с «Монреалем»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» встречался с «Оттава Сенаторз». Матч состоялся в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Брендан Галлахер, Джефф Питри и Тайлер Тоффоли. Единственную шайбу за «Оттаву» забросил Артём Зуб. Защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился результативными действиями. Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов и Евгений Дадонов, а также защитник Никита Зайцев очков не набрали.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.