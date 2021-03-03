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Павел Бучневич признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Баффало»

Павел Бучневич признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» встречался с «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Первой звездой матча признан российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич, на счету которого гол и передача. Второй звездой стал Адам Фокс, на счету которого две результативные передачи. Третья звезда – Крис Крайдер. В его активе одна заброшенная шайба.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
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