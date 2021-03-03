Голкипер «Айлендерс» Варламов стал первой звездой матча с «Нью-Джерси»
В очередном матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился победой гостей со счётом 2:1.
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков из 29 в матче и был признан первой звездой встречи. В нынешнем сезоне 32-летний голкипер принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 10 побед.
Единственную шайбу в составе победителей забросил Оливер Вальстрём и Андрес Ли. Единственный гол за «Нью-Джерси» забил Майлз Вуд. Российский форвард хозяев Михаил Мальцев не отметился результативными действиями. Нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей. У защитника Дмитрия Куликова «-2».
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