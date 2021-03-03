«Монреаль» уволил тренера Кэри Прайса и нанял на работу легендарного Шона Бурка

«Монреаль Канадиенс» на официальном сайте сообщил об изменениях в тренерском штабе клуба. В отставку отправлен тренер вратарей Стефан Уайт, работавший в клубе с 2013 года и в первую очередь отвечавший за работу с Кэри Прайсом. На смену специалисту пришёл легендарный Шон Бурк, который теперь будет занимать должность директора по работе с голкиперами.

На протяжении пяти последних лет 54-летний Бурк работал в «Монреале» скаутом по Западному региону. Также Шона привлекали к работе в качестве консультанта по работе с голкиперами. Во время игровой карьеры Бурк дважды выступал на Олимпийских играх (серебро в 1992 году и четвёртое место в 1988 году). Является двукратным чемпионом мира (1997, 2003) и двукратным серебряным призёром мировых первенств (1989, 1991). Шону принадлежит рекорд сборной Канады по матчам среди вратарей.