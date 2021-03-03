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Купер: надеюсь, когда-нибудь Сергачёв превратится во второго Хедмана

Купер: надеюсь, когда-нибудь Сергачёв превратится во второго Хедмана
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал своё решение объединить в одну пару защитников Виктора Хедмана и Михаила Сергачёва.

«Надеюсь, что когда-нибудь Сергачёв превратится во второго Хедмана, то есть будет постоянным кандидатом на приз лучшему защитнику. Один из способов сделать это — ставить Сергачёва вместе с Виктором. Сейчас Михаил выходит только справа, но Хедман — это тот человек, у которого можно учиться. Это почти как старший и младший братья.

Когда младший играет со старшим, то не хочет его разочаровывать. Знаю, что Сергачёв очень уважает Хедмана. Приятно видеть, как Сергачёв делает шаги вперёд и теперь играет более солидную роль в команде, он это заслужил», — приводит слова Купера The Athletic.

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