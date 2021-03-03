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Дрегер: «Торонто» может приобрести у «Нэшвилла» Микаэля Гранлунда

Дрегер: «Торонто» может приобрести у «Нэшвилла» Микаэля Гранлунда
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер поделился информацией, что «Торонто Мэйпл Лифс» может приобрести форварда «Нэшвилл Предаторз» Микаэля Гранлунда, при условии, что «хищники» сохранят у себя часть зарплаты финна.

«У «Торонто» есть желание приобрести форварда для глубины состава, и есть драфт-пики и молодые игроки, которые могут заинтересовать «Нэшвилл». Но руководство «Предаторз» должно взять на себя часть контракта Гранлунда», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.

«Нэшвилл» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, на восемь очков отставая от кубковой зоны. На счету Гранлунда четыре гола и пять результативных передач в 19 матчах, его контракт составляет $ 3,75 млн и заканчивается после нынешнего сезона.

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