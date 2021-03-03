Петерис Скудра покинул рижское «Динамо». У команды — 9 побед в 60 матчах сезона

Сегодня, 3 марта, в рижском «Динамо» был проведёт совет об итогах окончившегося для латвийской команды сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте.

Итогом собрания стало решение не продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой. Соглашение, заключённое летом 2020 года, было рассчитано на один сезон. Таким образом, латвийский специалист покинул «Динамо».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е, место в Западной конференции. Кроме того, латвийская команда расположилась на последнем месте в сводной таблице КХЛ. В 60-ти матчах «регулярки» рижане набрали 28 очков. «Динамо» одержало девять побед, лишь пять из которых были добыты в основное время.