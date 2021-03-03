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ЦСКА — «Спартак»: место в воротах «армейцев» займёт Юханссон

ЦСКА — «Спартак»: место в воротах «армейцев» займёт Юханссон
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Рыков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Афанасьев — Ибрагимов, Попов — Светлаков — Соркин.

«Спартак»:

Гудачек (Трушков);
Вишневский — Рылов, Широков — Лехтеря — Радил;
Юсе — Никишин, Фёдоров — Никонцев — Ганзл;
Зубарев — Кулик, Цыплаков — Талалуев — Торченюк;
Соколов — Авершин, Злобин — Кара — Аркалов.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Календарь плей-офф КХЛ
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