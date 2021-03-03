Знарок — о поражении: в основное время 0:0 что у чемпиона, что у нас

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:1 ОТ).



«Посмотрели несколько раз эпизод с Радилом — ничего такого не было. Я не думаю, что он хотел так сделать. Это нелепая случайность. Он действовал неумышленно, переносил клюшку. Выстояли в меньшинстве, но обидно, что потеряли игрока.



Наверное, Радила не хватило при игре в большинстве. Он неплохо играет на пятаке. Сейчас очень сложно говорить, чего нам не хватило. Может быть, поточнее надо было быть. В овертайме совершили глупую ошибку на вбрасывании, не разобрались в ситуации и пропустили гол.



Во втором периоде мы немного подустали из-за этого пятиминутного удаления. Но я бы не сказал, что мы сильно устали. Да, третий период заканчивали в три звена, а овертайм начали в три правых крайних из-за потери Радила. Может быть, эти игроки и подустали. Но в целом команда физически готова. Конечно, я доволен характером и бойцовскими качествами. Видите как: в основное время 0:0 что у чемпиона, что у нас», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА обыграл «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова. На счету Юханссона — «сухарь»