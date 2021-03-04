«Торонто» разгромил «Эдмонтон», гол на счету Михеева

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джимми Веси (2), Джон Таварес, Илья Михеев, Вильям Нюландер и Зак Хайман. Михеев провёл на площадке 14.17, совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Эдмонтон» единственный гол забил Райан Ньюджент-Хопкинс.
Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала седьмой в последних 10 играх, у «Ойлерз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 5 и 7 марта «Торонто» на выезде проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» 7 марта примет «Калгари Флэймз».
Ранее в рамках игрового дня «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.
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