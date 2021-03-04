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«Торонто» разгромил «Эдмонтон», гол на счету Михеева

«Торонто» разгромил «Эдмонтон», гол на счету Михеева
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джимми Веси (2), Джон Таварес, Илья Михеев, Вильям Нюландер и Зак Хайман. Михеев провёл на площадке 14.17, совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Эдмонтон» единственный гол забил Райан Ньюджент-Хопкинс.

Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала седьмой в последних 10 играх, у «Ойлерз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 5 и 7 марта «Торонто» на выезде проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» 7 марта примет «Калгари Флэймз».

Ранее в рамках игрового дня «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2021, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Веси (Бойд, Спецца) – 09:03' (5x5)   0:2 Веси (Спецца, Бойд) – 22:57' (5x5)   0:3 Таварес (Торнтон, Марнер) – 24:44' (5x4)   0:4 Михеев (Хайман, Энгвалль) – 27:02' (5x5)   1:4 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Расселл) – 33:46' (5x5)   1:5 Нюландер (Таварес, Райлли) – 38:22' (5x5)   1:6 Хайман (Спецца, Броди) – 50:33' (5x4)
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