Михеев быстро вернулся в оборону и оттёр Макдэвида в борьбе за шайбу. Видео эпизода

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:1.



Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала седьмой в последних 10 матчах, у «Ойлерз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. На протяжении последних трёх матчей капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид не набрал ни одного очка. Подобное произошло с канадским форвардом всего третий раз за карьеру в НХЛ. 24-летний форвард три матча кряду не совершал результативных действий на стыке декабря-января (2017/2018) и в октябре 2019 года.

В одном из эпизодов сегодняшнего матча против Макдэвида успешно сыграл форвард «Торонто» Илья Михеев. Российский нападающий сумел не проиграть одному из самых быстрых игроков лиги в забеге на скорость, а в завершении момента вступил с Коннором в физический контакт и оттёр его плечом в борьбе за шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Роба Синклэйра.