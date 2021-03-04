Туукка Раск совершил эффектный сейв в падении после броска Александра Овечкина
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ларс Эллер и Якуб Врана. За «Бостон» единственную шайбу забросил Давид Пастрняк.
Российский форвард Александр Овечкин за 23.13 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». В одном из эпизодов 35-летний нападающий имел прекрасный голевой момент, но эффектный сейв совершил голкипер «Бостона» Туукка Раск. Финский вратарь в падении парировал бросок Александра, который расстреливал полупустой угол ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» Bruins Diehards.
Капитан «Вашингтона» Овечкин в матче с «Бостоном» ударил соперника клюшкой в пах
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