Фастовский: первое звено целый месяц не могло прийти в норму, не выдерживало три периода

Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал неудачный итог сезона, в котором команда не смогла выйти в плей-офф.



«Состав был набран, команда нормально стартовала в предсезонке. Ничто не предвещало беды, мы даже выиграли турнир в Магнитогорске. Всё было чётко, планомерно, шаг за шагом. 24 августа произошёл этот надлом, когда большая половина команды, около 20 человек, одновременно слегли с известной нам болезнью. И дальше выход из этого состояния — он был у всех разный. В итоге мы начали сезон не то что неоптимальным составом, а странным, непонятным. У нас нет скамейки запасных, где можно заменить первое звено, для нас это трагедия.



Все иностранцы слегли в этом же периоде. Все ведущие игроки заболели в один момент. Дальше старт сезона — мы много раздарили очков, а для нас принципиально важно начать сезон успешно. Мы не та команда, которая может в середине выдавать по 10 побед подряд и навёрстывать упущенное. Все сезоны, когда «Сибирь» слабо начинала, то слабо и заканчивала.



Кто-то из игроков вообще не заметил, что он болел. Но основные исполнители заметили. А двое защитников основного состава вообще месяц пролежали в больнице. Первое звено, финны месяц входили — их физическое состояние не могло прийти в норму. Месяц! Они не могли выдержать играть по три периода. Вот здесь и содержатся наши ошибки и потери. Плюс вратарей это коснулось, не могли выручить. Где-то не повезло, где-то мы не смогли — я имею в виду тренеров и себя», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Отпуск по расписанию. Причины провала 7 команд, не попавших в плей-офф КХЛ Разбор полётов для главных неудачников сезона КХЛ. Что привело их к досрочному завершению сезона?