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КХЛ отменила «2+10» Прохоркина и наложила аналогичный штраф на Пашнина

КХЛ отменила «2+10» Прохоркина и наложила аналогичный штраф на Пашнина
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды первого матча серии первого раунда плей-офф «Металлург» — «Барыс».

1. Время – 28:43. На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Николая Прохоркина по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

2. Время – 50:52. На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Металлурга» Михаила Пашнина наказание по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею, 2+10).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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