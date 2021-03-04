Кузнецов — о матче с «Бостоном»: такую игру нужно показывать в каждой встрече

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1 Б). Для российского форварда этот матч стал первым с 28 февраля.

«Чувствую себя отлично. Была пара дней, которые я провёл безо льда. Я счастлив, что тренер сегодня классно выполнил свою работу и дал мне шанс вернуться в состав, это здорово, да и я уже практически здоров.



Это была очень интенсивная и силовая игра. Я соглашаюсь с теми, кто тоже это заметил. Мы хорошо взвинчивали темп, контролировали шайбу в каждой зоне, По своей сути и ментальности это был матч плей-офф. Хоккей в условиях очень высокой конкуренции. И такую игру нам нужно показывать в каждой встрече», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ в русской версии.