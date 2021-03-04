Разин — об упущенном моменте Лишкой: а вы знаете, сколько ему лет?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (0:1, 0-1 в серии) прокомментировал промах нападающего Адама Лишки и отсутствие в составе защитника Владислава Провольнева.

«Зачем Лишка перекладывал шайбу на неудобную руку? А вы знаете, сколько ему лет?.. Он 1999 года рождения. Только 21 год пацану. Простой словацкий парень. Не знаю, что ему вздумалось, но он не попал по шайбе. Не знаю, зачем он перекладывал на неудобную руку. Но это всё приходит с опытом. Хотя ладно, не забил — бывает. Может, Лишка забросил бы шайбу, а мы проиграли бы с более крупным счётом. Кто знает?

Провольнев уже давно отсутствует. А ведь на нём держалась первая бригада большинства. Он и забивал, и отдавал. Сейчас, к сожалению, мы действительно не смогли проявить себя в большинстве. Это так. Ну а прогресс Провольнева связан с тем, что подошёл его возраст. 24-25 лет — самый сок для хоккеиста, ещё не подверженного травмам. Хотя Влад как раз получил травму. Но именно с 24 до 28 лет у хоккеистов идёт самый бурный подъём, выход на пик», — сказал Разин в студии «Матч ТВ».