Михайлов: по игре ЦСКА остались вопросы, но главное – счёт на табло

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об игре ЦСКА в первом матче серии плей-офф первого раунда со «Спартаком» (1:0 ОТ).

«Некоторые моменты в игре родного клуба мне понравились. Например, характер ЦСКА, позволивший добиться своего хотя бы в овертайме. Наверное, лучший матч в сезоне провёл наш голкипер Юханссон, для которого регулярный чемпионат складывался очень неоднозначно. На каком-то этапе лидером линии стал Шарыченков, этот голкипер уж точно провёл самый яркий год в своей карьере и заслужил высокие оценки. Но на старте плей-офф швед показал свой уровень – и это обнадёживающий сигнал на кубковую весну.

Что не понравилось? Не ожидал увидеть столько технического брака – неудачных бросков, передач, обводок, потерь шайбы, удалений. Это касается не только ЦСКА, но и отчасти «Спартака». Лайпсик часто падал, спишем это на то, что ему неправильно наточили коньки. Но если серьёзно, то кое-какие вопросы по игре ЦСКА действительно остались, хотя всегда самое главное – счёт на табло. А он в нашу пользу», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.