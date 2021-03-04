Хартли — о плей-офф: дружбы больше нет. Каждый матч имеет очень большое значение

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от второго матча серии плей-офф КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (1-0).
«У нас с «Автомобилистом» схожие сильные стороны. Они хорошо действуют на синей линии, у них очень талантливые форварды. То же самое можно сказать и про нас. Обе команды играют в одном стиле.
Вспомните прошлый матч, после двух периодов счёт был 1:0. Во второй двадцатиминутке наша нейтрализация меньшинства была просто выдающейся, именно это стало ключевым моментом в игре. Затем на первой минуте третьего периода мы забили гол в большинстве. Итог матча зависел от нейтрализации меньшинства и реализации большинства — мы не пропустили в меньшинстве и дважды поразили ворота в большинстве. Это и решило исход встречи.
Плей-офф получается просто невероятным. Вчера уже были игры с овертаймом, многие матчи очень плотные. Это плей-офф. На льду встречаются не друзья-товарищи. Все игроки усердно работали с 15 июля, чтобы получить право побороться за Кубок Гагарина. Дружбы больше нет. Каждый матч имеет очень большое значение», — приводит слова Хартли официальная страница «ястребов» в YouTube.
- 4 марта 2021
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