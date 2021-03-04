«Авангард» — «Автомобилист»: соперники обменялись голами за 11 секунд

«Авангард» принимает «Автомобилист» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. По ходу первого периода счёт — 2:1. Коллектив Боба Хартли ведёт в серии 1-0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами с разницей в 11 секунд. Авторами голов стали Вячеслав Литовченко и Павел Дедунов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».