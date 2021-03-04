Воробьёв: никто не обещал «Металлургу» лёгкой жизни. Готовимся к играм в Нур-Султане

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат второго матча серии плей-офф КХЛ с «Барысом» (1:2 ОТ).

«Никто не обещал нам лёгкой жизни. Думаю, что выглядели лучше, чем соперник, но такая игра, что надо было забивать на один гол больше. К сожалению, нам это не удалось. Готовимся к играм в Нур-Султане. Провели работу над ошибками, показали ребятам видео. Нам надо подтянуть меньшинство, а большинством мы пока довольны. Егор Яковлев поедет в Казахстан», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Одним из главных героев встречи стал капитан «Барыса» Даррен Диц, который забросил победную шайбу в овертайме и отдал одну результативную передачу. Голкипер гостей Йони Ортио отразил 22 броска.

«Барыс» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третья игра пройдёт в столице Казахстана 6 марта.