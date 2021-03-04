Шайба Ковальчука принесла «Авангарду» победу во втором матче серии с «Автомобилистом»
Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Автором победной шайбы стал капитан омского клуба Илья Ковальчук. Два очка в составе «Авангарда» набрал Сергей Толчинский (1+1). Голкипер хозяев Игорь Бобков отразил 23 броска. У «Автомобилиста» отличились Вячеслав Литовченко, Павел Куликов и Георгий Белоусов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Авангард» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Литовченко (Хольцер, Арзамасцев) – 08:13' (5x5) 1:1 Дедунов (Шарипзянов) – 08:24' (5x5) 2:1 Семёнов (Чудинов, Хохлачёв) – 14:17' (5x4) 2:2 Куликов (Трямкин, Хрипунов) – 28:18' (5x5) 2:3 Белоусов (Щемеров, Макеев) – 31:56' (5x4) 3:3 Толчинский (Найт) – 43:55' (5x4) 4:3 Ковальчук (Зернов, Толчинский) – 45:45' (5x5)
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