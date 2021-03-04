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Брагин — о 6:4 с «Динамо» Мн: СКА не имеет права так играть и пропускать гол в большинстве

Брагин — о 6:4 с «Динамо» Мн: СКА не имеет права так играть и пропускать гол в большинстве
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат второго матча серии с минским «Динамо» (6:4, 2-0 — в серии).

«Хорошо начали, но после 3:0 чуть потеряли концентрацию и сразу получили. Потом пошла обоюдоострая игра. Соперники сравняли счёт. Играем в большинстве, но получили выход два в одного. Не имеем права так играть и пропускать гол в большинстве при счёте 4:3.

Но у нас сработало большинство — забили пятый и шестой гол в пустые ворота. Главное — пришла победа. Хотелось бы видеть цельную игру все 60 минут. Пока мы играем отрезками.

Минчане — хорошая команда с акцентом на атаку. У них хорошие иностранцы, неплохие белорусские игроки. Две команды играли на атаку, поэтому и такой счет.

Аскаров получает практику за молодёжную команду. Он присоединится позже. Потом будем смотреть, кто сыграет», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии. Команды забросили 10 шайб
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