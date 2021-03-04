Дедунов: забивать приятно, но не менее приятно выходить в меньшинстве и блокировать броски

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал результат второго матча серии с «Автомобилистом» (4:3).

«Начали робко сегодня почему-то, затем что-то нащупали. Второй период нам не удался, не знаю даже, как его описать. В третьем взбодрились, поговорили, что так нельзя играть. Да, есть такое поверье, что в плей-офф четвёртые звенья начинают забивать. Приятно забивать, но не менее приятно отрабатывать в меньшинстве, блокировать броски и понимать, что ты делаешь работу, нужную команде. Но в плей-офф надо забивать всем. Мы понимали, что «Автомобилист» выйдет настроенным, более мобилизованным, чётким. Так и произошло», — передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.