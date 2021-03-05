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«Флорида» на выезде обыграла «Нэшвилл» благодаря 31 сейву Бобровского

«Флорида» на выезде обыграла «Нэшвилл» благодаря 31 сейву Бобровского
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Мэйсон Марчмент, Джонатан Юбердо и Аарон Экблад.Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 31 сейв из 35 бросков. За «Нэшвилл» забили Маттиас Экхольм, Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Райан Джохансен.

Для «Пантерз» эта победа стала шестой в последних 10 играх, у «Предаторз» это пятое поражение в последних 10 встречах. В предыдущих матчах «Флорида» уступила «Каролине» в овертайме (2:3), а «Нэшвилл» также проиграл «Харрикейнз» (2:4).

Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Флорида» 8 марта сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Нэшвилл» проведёт выездную встречу с «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков, Экблад) – 06:29' (5x5)   0:2 Марчмент (Экблад) – 09:01' (5x5)   0:3 Юбердо (Хёрнквист) – 20:59' (5x5)   1:3 Экхольм (Арвидссон, Йози) – 32:23' (5x5)   1:4 Экблад (Барков, Юбердо) – 38:44' (5x4)   2:4 Форсберг (Арвидссон, Экхольм) – 39:34' (5x5)   2:5 Экблад (Барков, Яндл) – 49:07' (5x4)   3:5 Сиссонс (Ричардсон, Форсберг) – 52:40' (5x5)   4:5 Джохансен (Арвидссон, Форсберг) – 58:47' (6x5)
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