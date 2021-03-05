Крайдер — о слабой игре Зибанеджада: без обид, ребят, но мне уже надоело это слушать

Альтернативный капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер после победы в матче регулярного чемпионата НЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:1) заступился за партнёра по команде Мику Зибанеджада, которого активно критикуют в американской прессе за слабую игру в нынешнем сезоне.

«Без обид, ребят, но мне уже надоело слушать подобные речи про Мику. Он выкладывается на полную катушку в интересах команды. Он создаёт свободное пространство для партнёров, проводит потрясающую работу в каждом меньшинстве и помогает нам выигрывать хоккейные матчи», — сказал Крайдер на пресс-конференции.

В этом сезоне 27-летний Зибанеджад принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач. Шведский форвард пропустил первую половину второго периода в матче с «дьяволами» по решению тренера.