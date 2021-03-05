Крайдер – второй игрок в истории «Рейнджерс» с хет-триками в двух гостевых матчах подряд
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:1.
Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, оформивший натуральный хет-трик. Американец забросил три шайбы подряд во втором и третьем периодах, изменив счёт в матче с 0:1 на 3:1.
Альтернативный капитан «синерубашечников» стал вторым игроком в истории нью-йоркцев, сделавшим хет-трики двух в гостевых матчах подряд. До этого он забросил три шайбы во встрече с «Филадельфией Флайерз» (3:4). Крайдер повторил достижение Тони Гранато, которое тот покорил в сезоне-1988/1989.
После матча Крайдер высказался о моменте с травмой российского голкипера команды Игоря Шестёркина.
«Было больно на это смотреть». Крайдер прокомментировал момент с травмой Шестёркина
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