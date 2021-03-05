Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крайдер – второй игрок в истории «Рейнджерс» с хет-триками в двух гостевых матчах подряд

Крайдер – второй игрок в истории «Рейнджерс» с хет-триками в двух гостевых матчах подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:1.

Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, оформивший натуральный хет-трик. Американец забросил три шайбы подряд во втором и третьем периодах, изменив счёт в матче с 0:1 на 3:1.

Альтернативный капитан «синерубашечников» стал вторым игроком в истории нью-йоркцев, сделавшим хет-трики двух в гостевых матчах подряд. До этого он забросил три шайбы во встрече с «Филадельфией Флайерз» (3:4). Крайдер повторил достижение Тони Гранато, которое тот покорил в сезоне-1988/1989.

После матча Крайдер высказался о моменте с травмой российского голкипера команды Игоря Шестёркина.

«Было больно на это смотреть». Крайдер прокомментировал момент с травмой Шестёркина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021