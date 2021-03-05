Буше: можете дать Василевскому первое, второе и третье места в голосовании за «Везину»

Аналитик NBC Брайан Буше поделился мнением о выступлении голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в нынешнем сезоне НХЛ.
«Можете дать ему первое, второе и третье места в голосовании за «Везина Трофи». С точки зрения чистого таланта Василевский – лучший вратарь лиги. Выиграет он «Везину» или нет, по способностям с ним не сравнится никто. Вообще без шансов. У некоторых людей есть талант, но они не оправдывают надежды. Василевский оправдывает. Мы гадаем, способен ли он на большее, но не требуем этого от него. Мы видим величие», — сказал Буше.
Голкипер стал рекордсменом «Лайтнинг» по длительности сухой серии. После первого периода встречи с «Чикаго» Василевский преодолел отметку в 202 минуты 46 секунд без пропущенных шайб и превзошёл показатель прошлого обладателя рекорда, вратаря Джона Грэма, установленный в сезоне-2005/2006. Сухая серия Андрея прервалась на отметке 228 минут 9 секунд после точного броска Райана Карпентера.
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