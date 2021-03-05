Стэмкос: первые два периода мы играли ниже своего уровня, Василевский держал нас в игре

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) прокомментировал игру российского голкипера команды Андрея Василевского.

«Первые два периода мы играли ниже своего уровня, Вася держал нас в игре. Знали, что если забьём один, то игра может перевернуться.

Ожидания от нашей команды очень высоки. Даже когда мы побеждаем, то иногда придираешься сам к себе, пытаешься найти некоторые вещи, которые нужно улучшить. И это не плохо. Конечно, мы привыкли побеждать здесь и сейчас. Мы хотим побеждать в каждом матче. Но сегодня мы позволили сопернику сделать так, что победа могла от нас ускользнуть.

Я бы сказал, что в последние пять периодов, если считать до этого третьего периода, который мы выиграли со счётом 2:0, мы, возможно, полагались только на наши спецбригады и нашего вратаря. Но это не совсем правильный баланс, если мы говорим о победах в хоккейных матчах», — сказал Стэмкос.

Голкипер стал рекордсменом «Лайтнинг» по длительности сухой серии. После первого периода встречи с «Чикаго» Василевский преодолел отметку в 202 минуты 46 секунд без пропущенных шайб и превзошёл показатель прошлого обладателя рекорда, вратаря Джона Грэма, установленный в сезоне-2005/2006. Сухая серия Андрея прервалась на отметке 228 минут 9 секунд после точного броска Райана Карпентера.