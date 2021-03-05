Кэмпбелл: Овечкин сэкономил на штрафе, дисквалификация на один матч стоила бы $ 82 тыс.

Обозреватель авторитетного издания The Hockey News Кен Кэмпбелл прокомментировал штраф, выписанный НХЛ нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину ($ 5 тыс) за удар клюшкой в пах форварду «Бостон Брюинз» Тренту Фредерику.

«Двум игрокам впору было радоваться после недавнего матча между «Вашингтоном» и «Бостоном», после которого было вынесено решение дисциплинарного комитета. Эти игроки — Александр Овечкин и Трент Фредерик.



Овечкину нужно радоваться, потому что он сможет сыграть в пятницу вечером с «Бостоном», избежав одноматчевой дисквалификации. Кроме того, он сэкономил около $ 77 тыс. своих с трудом заработанных денег. Фредерику впору радоваться потому, что если он посмотрит повтор знаменитой драки Овечкина против Андрея Свечникова, то скажет спасибо Александру за то, что тот отказался с ним драться.



Как двое арбитров не могли увидеть удар клюшкой? Почему сочли это достойным малого штрафа, а не большого? Департамент безопасности игроков тоже принял неудачное решение. Штраф, наложенный на Овечкина, является максимально возможным по коллективному договору. Но если бы Овечкин пропустил один матч, то это стоило бы ему уже $ 82 тыс, так как в нынешнем укороченном сезоне игровой день хоккеиста стоит дороже обычного. А поскольку штраф не облагается налогом, то при хорошем бухгалтере он сможет вернуть половину этой суммы.



Конечно, Фредерик был придурком задираясь с Овечкиным, и многие люди скажут, что он получил по заслугам. Но есть и те, кто полагает, что Овечкину стоило проявить благородство и вступить с ним в бой, хотя это был бы ужасный размен для «Кэпиталз». Когда Фредерик снова толкнул Овечкина, тот не выдержал, но это не оправдание, чтобы колоть соперника клюшкой. Если вы позволите таким вещам происходить на льду, или будете выдавать наказания, подобные такой мелочи, то столкнётесь с законом джунглей на льду. Но тем, кто сейчас управляет НХЛ, это, похоже нравится», — отметил Кэмпбелл.

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