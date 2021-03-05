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«Салават Юлаев» объявил состав на второй матч серии с «Трактором»

«Салават Юлаев» объявил состав на второй матч серии с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец, Солодухин — Картаев — Башкиров, Гиматов.

«Трактор»:

Федотов (Вилл);
Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;
Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;
Бодров — Карпухин, Основин — Ильин — Тридчиков;
Гареев, Авцин — Карлин — Шолохов, Горюнов-Рольгизер.

Таким образом, команды обошлись без изменений в составах.

Напомним, в первом матче команд победу одержал «Трактор» — 3:1. Счёт в серии в пользу челябинцев — 1-0.

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» благодаря курьёзной шайбе Основина
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