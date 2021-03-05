«Питтсбург» поймали на редактировании фотографий с болельщиками, снимавшими маски на арене

Сотрудник «Питтсбург Пингвинз» воспользовался фотошопом, чтобы добавить двум болельщикам на стадионе маски, сообщает журналистка Хемал Джавери на своей странице в «Твиттере».



Это произошло на матче между «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», состоявшемся 16 января.



Предполагается, что сотрудник социальных сетей «Питтсбурга», желавший помочь команде, будет наказан организацией за внесений изменений в фотографию, которую «Пингвинз» использовали для благодарности фанатов за их лояльность и поддержку.

«Питтсбург» резко осудил сотрудника, но отметил, что его намерения не содержали злого умысла и что это большая сложность — контролировать ношение масок тысячами людей и вместе с тем запечатлеть особый момент на трибунах на спортивном мероприятии.



Отметим, что большинство фанатов на фото и небольшая группа из 2800 посетителей, допущенных на арену, соблюдали правила, находясь в масках.