«Питтсбург» поймали на редактировании фотографий с болельщиками, снимавшими маски на арене

Сотрудник «Питтсбург Пингвинз» воспользовался фотошопом, чтобы добавить двум болельщикам на стадионе маски, сообщает журналистка Хемал Джавери на своей странице в «Твиттере».
Это произошло на матче между «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», состоявшемся 16 января.
Предполагается, что сотрудник социальных сетей «Питтсбурга», желавший помочь команде, будет наказан организацией за внесений изменений в фотографию, которую «Пингвинз» использовали для благодарности фанатов за их лояльность и поддержку.
«Питтсбург» резко осудил сотрудника, но отметил, что его намерения не содержали злого умысла и что это большая сложность — контролировать ношение масок тысячами людей и вместе с тем запечатлеть особый момент на трибунах на спортивном мероприятии.
Отметим, что большинство фанатов на фото и небольшая группа из 2800 посетителей, допущенных на арену, соблюдали правила, находясь в масках.
- 5 марта 2021
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